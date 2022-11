“Difficile dire no”: Conte firma, c’è già la data

La Juventus sogna il grande ritorno di Antonio Conte: rivelazione sulla firma dell’ex Ct, spunta già la data

Antonio Conte continua a monopolizzare l’attenzione, in vista della prossima stagione. Il tecnico del Tottenham rimane in scadenza il 30 giugno 2023 con gli ‘Spurs’ e le voci sul suo futuro, ormai da diverse settimane, continuano a rincorrersi.

L’ex Commissario tecnico rimane nei pensieri della Juventus che, nonostante la recente vittoria nel derby d’Italia contro l’Inter, sta vivendo una stagione deludente e travagliata.

Conte è pronto a firmare: “Difficile dire di no”

L’idea di riportare una ex bandiera alla guida della squadra bianconera rimane viva per i vertici juventini: rimpiazzare Allegri con Conte al termine dell’attuale stagione resta un’opportunità concreta. A parlarne è Enrico Camelio che, ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ durante ‘Tv Play’, ha fatto il punto su quello che sarà con ogni probabilità la firma sul nuovo contratto per Antonio Conte. “Conte non ha parlato con il Tottenham nè con la Juventus. Parleranno a campionato fermo, questo non vuol dire che resterà, ma ci sono buone possibilità, l’offerta sarà altissima e se è quella che ho percepito sarà difficile dire di no“.

L’allenatore leccese, stando alle parole del noto speaker, dovrebbe quindi avvicinarsi al rinnovo a cifre davvero importanti con il Tottenham, anche se la pista che lo riporterebbe a Torino rimane al momento più che viva. A fine stagione, a bocce ferme, dunque, Conte potrebbe decidere di continuare la sua carriera in Premier League.

La Juventus attende novità sul futuro dell’allenatore pugliese: tra rinnovo con il Tottenham e ritorno in Serie A, il destino di Conte è già a un bivio.