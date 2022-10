Gosens addio, l’ex Juve sul piatto: Marotta ci pensa

Nuova pista per la cessione di Robin Gosens a gennaio: il club teutonico mette sul piatto una vecchia conoscenza del calcio italiano

Arrivato nel mercato di gennaio della scorsa stagione per iniziare ad alternarsi con Ivan Perisic in vista di una possibile partenza del croato – poi diventata reale – nel luglio successivo, Robin Gosens non è mai entrato veramente nelle grazie del tecnico Simone Inzaghi. Il lungo infortunio, finito di smaltire ad Appiano ad acquisto avvenuto, ha trasformato in negativo l’ex Atalanta. Che fino a 14-15 mesi fa era forse l’esterno più devstante della Serie A.

Spessissimo relegato in panchina, protagonista di una sola giocata all’altezza della sua fama – il bel gol al Camp Nou contro il Barça – il tedesco non convince ancora. Già nelle ultime battute della sessione estiva di scambi, il Bayer Leverkusen è stato ad un passo dal portarselo via. Un affare sfumato per la ristrettezza dei tempi e per discordanze sulla formula del prestito. Ora che gennaio si avvicina, un altro club della Bundesliga fa la corte a Gosens. Mettendo sul piatto una vecchia conoscenza del nostro campionato.

Il Dortmund vuole Gosens: proposto Emre Can nello scambio

Già visto in Italia con la maglia della Juventus dall’agosto del 2018 al gennaio 2020, Emre Can può fare il suo ritorno in Italia. Risorsa utile – ma non determinante, considerando che non è un titolare fisso – del Borussia Dortmund, il naturalizzato tedesco può essere la giusta pedina di scambo da offrire all’Inter per arrivare a Gosens.

Simone Inzaghi non metterebbe certo il veto alla partenza dell’ex orobico, per quanto si troverebbe poi a gestire una situazione di quasi emergenza, in termini di ricambi, sulla fascia sinistra. D’altro canto però Emre Can andrebbe ad infoltire il centrocampo nerazzurro, consentendo al tecnico ampie rotazioni nella zona mediana. La duttilità dell’ex Juve, che può essere indifferentemente schierato come mediano o come centrocampista avanzato a supporto delle due punte, stuzzica non poco Marotta. Che si riserva di ragionare bene sulla convenienza dello scambio per l’Inter.