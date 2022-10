Barcellona-Inter 3-3: gara pazza al Camp Nou, nerazzurri beffati al 92′

Partita spettacolare a Barcellona, coi nerazzurri avanti due volte ma sempre riagguantati da Robert Lewandowski



Nel primo tempo l’Inter parte bene e non si fa schiacciare. Il Barcellona non sembra sicurissimo nel giro palla e i nerazzurri possono anche far male in contropiede. L’occasione per passare in vantaggio arriva al 17′, quando Dzeko colpisce la traversa a ter Stegen battuto ma sulla ribattuta de Vrij liscia clamorosamente il pallone a pochi metri dalla porta.

Gol mangiato, gol subìto: al 40′ Dembelé rifinisce in rete una bella trama orchestrata da Raphinha prima e da Sergi Roberto dopo.

Barcellona-Inter 3-3: la ripresa

Nella ripresa succede di tutto. L’Inter approccia subito benissimo, e dopo 6′ Barella pareggia i conti spedendo in rete la palla dopo uno splendido assist di Bastoni. Il Barça reagisce solo di nervi, lasciando praterie: in una di questa situazioni l’Inter colpisce ancora con Lautaro Martinez che, appena entrato in area, fulmina ter Stegen con un tiro secco che finisce in fondo al sacco dopo aver battuto su entrambi i legni. I catalani sbandano ma riescono a trovare il pari con Lewandowski all’82’. Poi ancora Gosens manda avanti l’Inter all’89’, ma è sempre il polacco, di testa, che impatta il match sul 3-3 al 92′.

L’Inter recrimina sulla possibile vittoria, sfumata nel recupero, ma mantiene 3 punti di vantaggio sui catalani – e lo scontro diretto a favore – a sole due giornate dal termine.