Conte alla Juve, il primo colpo è dall’Inter

Si fa sempre più concreta la pista che vorrebbe il grande ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juve: il primo colpo è da urlo

Da una parte Massimiliano Allegri, tempestato di critiche fin dalla scorsa stagione e già protagonista, suo malgrado, di una precoce eliminazione dalla Champions League. Dall’altra Antonio Conte, uno che fino ad un mese fa guidava il suo Tottenham alla miglior partenza in Premier degli ultimi anni, salvo poi incappare in due sconfitte consecutive, attirandosi le crtiche di tifosi ed addetti ai lavori.

La situazione precaria del primo, unita alla messa in discussione, in Inghilterra, del tecnico salentino – reo tra l’altro reo di essersi fatto espellere per veementi proetste sul finale di Tottenham-Sporting di Champions – possono portare ad un clamoroso avvicendamento sulla panchina bianconera. Da consumarsi ovviamente nel prossimo luglio.

Conte alla Juve, arriva subito lo ‘scippo’ all’Inter

Anche ‘La Gazzetta dello Sport‘, nella sua prima pagina odierna, rilancia l’ipotesi del grande ritorno di Conte sulla panchina della Vecchia Signora. Un cavallo di ritorno che prenderebbe il posto di un altro, tornato per vincere e che finora ha miseramente fallito. Nonostante la ricca proposta di rinnovo del presidente degli Spurs Daniel Levy, Conte è attratto dall’idea di tornare. Gli screzi col presidente Agnelli, riferiti a quando era sulla panchina dei grandi rivali nerazzurri, possono essere messi da parte. Anche perchè l’allenatore andrebbe convinto con una proposta d’ingaggio come minimo pari a quella garantita ad Allegri nell’accordo firmato nell’estate del 2021.

Proprio dall’Inter potrebbe arrivare il primo grande colpo di mercato dell’Antonio Conte 2.0 sulla panchina bianconera. Parliamo di Stefan de Vrij, un vecchio pupillo dell’allenatore, già in procinto di passare al Tottenham quando era rappresentato da Mino Raiola. Negli uffici di Viale della Liberazione il rinnovo del contratto dell’olandese, in scadenza a giugno 2023, nemmeno è oggetto di trattativa. L’ex Lazio andrà via a ‘zero’, questo è certo. Se Conte andrà alla Juve è altrettanto probabile che il difensore lo raggiunga a Torino.