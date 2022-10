“Gravi conseguenze”: Allegri-Juve, cosa sta succedendo

Ancora una sconfitta per la Juventus, che è fuori dalla Champions League. Massimiliano Allegri è stato messo nel mirino

Una prestazione completamente da dimenticare per la Juventus, che ha perso 4-3 in Champions League contro il Benfica. Ancora una prova deludente per Bonucci e compagni, che hanno trovato due gol nel secondo tempo grazie all’entrata in campo di giovani talenti bianconeri.

Il giornalista di Tuttosport, Guido Vaciago, ha rivelato il suo punto di vista sulle pagine del quotidiano sportivo: “La sua più grande responsabilità è l’imbarazzante condizione atletica della squadra, surclassata sul ritmo ieri e in troppe altre occasioni”. Poi ha aggiunto: “Correndo di più e con meno paure, questa Juventus sarebbe ancora dentro la Champions e nel gruppo di testa del campionato”.

Juventus, quante critiche Allegri

Novità importanti da questo punto di visto con Massimiliano Allegri che punterà alla qualificazione all’Europa League: decisiva la sfida con il PSG, l’ultima del girone. Ancora una prestazione deludente con una squadra senza idee: soltanto i vari giovani nel finale, Miretti, Soule e Iling hanno cercado di muovere un po’ il gioco bianconero trovando anche due gol nel secondo tempo.

I tre talenti bianconeri hanno portato vivacità all’interno di una formazione senza più nulla da chiedere: la loro freschezza è stata utile. Ora si spera soltanto nell’Europa League, ma tutto passerà dall’ultima sfida contro i parigini già qualificati al prossimo turno di Champions. I bianconeri vorranno così poi buttarsi a capofitto in Serie A cercando di ridurre il divario con le prime della classe.