Juve sotto assedio, da Allegri a Conte: “Soldi buttati”

La Juventus è pronta a cambiare: Allegri ha deluso, rispunta Conte ma la critiche al club bianconero continuano a moltiplicarsi

La sconfitta contro il Benfica ha chiuso definitivamente, per questa stagione, le porte della Champions League. Ma la Juventus ha già in mente una vera e propria rivoluzione il prossimo giugno, a partire dall’allenatore che verosimilmente non sarà più Massimiliano Allegri.

L’allenatore toscano, a conti fatti, ha deluso ogni aspettative in campionato così come in Champions League, a poco più di due mesi dall’inizio della stagione.

Juve, Conte bis: “Va fatta tabula rasa”

Si parla da tempo del possibile erede del ‘Conte Max’ che, al termine di questa travagliata stagione, guiderà la Juventus verso (si spera) il rilancio. E quel profilo prende sempre più le sembianze di un grande ex: Antonio Conte. Il tecnico pugliese è in scadenza con il Tottenham e parrebbe orientato ad accettare la corte della ‘Vecchia Signora’. In tal senso, ai microfoni di ‘Radio Radio’ è intervenuto l’ex portiere Ferdinando Orsi che ha analizzato la possibile scelta bianconera di riaffidrsi all’ex Commissario tecnico.

“Prendesse un altro allenatore che non conosce l’ambiente per fare tabula rasa, piuttosto che rifugiarsi nel passato. Abbiamo visto cosa sta succedendo con Allegri che l’ambiente lo conosceva già. Mi chiedo perché Agnelli dovrebbe buttare soldi in questo modo“. L’opinionista sottolinea il perchè della bocciatura al ritorno a Torino di Conte, concludendo: “Conte alla Juventus pretenderebbe di allenare a modo suo e chiederebbe nuovamente investimenti corposi come in passato”.

La Juventus adesso è chiamata a reagire, a dare risposte nell’immediato: già nell’insidiosa trasferta di Lecce, servono punti per restituire dignità ad una classifica al di sotto di ogni aspettativa iniziale.