Perisic al Tottenham, adesso è UFFICIALE: “Con Conte faremo grandi cose”

Perisic sprigiona tutto l’entusiasmo per il suo arrivo al Tottenham ed esalta Conte

Ivan Perisic ha salutato l’Inter con un messaggio sui social e adesso è ufficiale il suo trasferimento al Tottenham.

Il croato raggiunge Antonio Conte dopo gli anni all’Inter in cui insieme hanno anche vinto lo scudetto. Adesso avranno la possibilità di lavorare di nuovo insieme e proprio Perisic ha lasciato le prime dichiarazioni in vista della sua nuova esperienza agli Spurs: “Sono molto felice di iniziare con la famiglia degli Spurs. Quando sono stato contattato dal mister e dal direttore sportivo ho detto loro che volevo davvero venire in Premier League dal 2009, quando ho cominciato a giocare da professionista. Questo è il momento giusto e non vedo l’ora di iniziare.

E’ un privilegio lavorare con un allenatore come Conte: abbiamo fatto molto bene all’Inter vincendo uno Scudetto dopo 11 anni. E’ stato un anno perfetto: sono molto felice di vederlo di nuovo. Lui vive il calcio ogni momento, ogni giorno: anche quando dorme pensa al calcio. Mi piace il suo carattere”.

Perisic: “Con Conte faremo grandi cose”

Perisic ha proseguito: “Tottenham in Champions? Lo aspettavo, ho visto le due ultime partite e dopo la vittoria con l’Arsenal era ovvio che ci qualificassimo. E’ un bene pure per me perché voglio giocare le migliori partite in Champions, in Premier e anche nelle coppe. Porterò grande lavoro perché mi piace lavorare molto e per la squadra: solo così puoi vincere qualcosa di importante.

Posso giocare in diversi ruoli nello schema del Tottenham: porterò anche esperienza perché ho giocato in grandi club. Non vedo l’ora di iniziare e fare del mio meglio. Seguo il Tottenham da tempo perché molti croati hanno giocato qui e sono miei compagni in nazionale: Nel 2018 abbiamo giocato contro il Tottenham con l’Inter: poi gli Spurs hanno giocato la finale, è stata una grande esperienza. L’anno dopo ci ho giocato contro al Bayern, è stato speciale. E’ sempre stato sempre il mio sogno giocare nei 5 maggiori campionati e la Premier mancava”.