Girandola di esterni in Europa: Milan e Juventus fiutano l’affare

Un interscambio tra top club di esterni potrebbe generare occasioni di mercato per la Serie A. In pole ci sono Milan e Juventus

Dopo Robert Lewandowski, anche Serge Gnabry sembra voler lasciare il Bayern Monaco. Entrambi sono in scadenza nel 2023 e, da quanto emerge, vogliono lasciare la Baviera per cercare fortuna altrove.

Alla base della decisione dell’esterno sembra esserci l’ingaggio: Gnabry vorrebbe uno stipendio più alto, del livello dei compagni di reparto Sané e Coman. Inoltre, l’interesse di Real Madrid e Barcellona lusinga parecchio il classe ’95. I due club spagnoli sarebbero pronti a fare anche in estate un’offerta al Bayern per averlo subito, ma non disdegnerebbero nemmeno l’idea di prenderlo a zero a giugno prossimo.

Molto dipenderà dalla volontà dei tedeschi, così come da quella del calciatore. Uno spartito già sentito per il Bayern che ha già affrontato situazioni speculari con Sule e Alaba l’anno scorso, oltre alla ben più nota vicenda mediatica legata a Robert Lewandowski.

Gnabry, Dembele, Asensio: il valzer di esterni che coinvolge Milan e Juventus

Real e Barça, per poter investire su Gnabry, vorrebbero prima risolvere le loro grane interne. I blancos devono risolvere la situazione legata ad Asensio, da qualche tempo in orbita Milan. Per i blaugrana, invece, tiene banco la questione Dembelé, ancora indeciso sul rinnovo di contratto.

Asensio è in cima alla lista dei desideri del Milan per il ruolo di esterno destro, ma anche la Juventus è alla finestra, specialmente se Di Maria dovesse saltare. Discorso simile, quest’ultimo, per Dembelé. Una porta mai totalmente chiusa dai bianconeri, che sognano un tridente con il francese, Chiesa e Vlahovic.

Se la Serie A dovesse spingere in direzione Asensio o Dembelé, ecco che per il club spagnoli si aprirebbe la pista Gnabry. Una girandola di esterni che andrebbe a smuovere non di poco gli equilibri calcistici nel panorama europeo.