Saldi a Barcellona, cessioni obbligate: ne approfittano Juve e Milan

Il Barcellona naviga ancora tra problematiche economiche a cui prestare attenzione. Al contempo la dirigenza lavora sia per risolvere che sul potenziamento della squadra. Servirà però qualche cessione: le italiane osservano

Il nuovo progetto del Barcellona ha radici già a partire dalla scorsa estate, quando i blaugrana salutarono Lionel Messi, e fecero i conti con alcune problematiche di natura economica da risolvere. Nel corso di una stagione iniziata nel peggiore dei modi c’è stato poi il cambio in panchina con l’arrivo di Xavi, che con l’ausilio anche degli innesti di gennaio ha saputo riportare in Champions la squadra in attesa poi di andare a potenziare ancora l’organico ora alla riapertura della sessione di trasferimenti. In questo senso i catalani si stanno muovendo in anticipo con colpi a parametro zero come Kessie e Christensen che però al momento non sono ancora stati ufficializzati anche in virtù della necessità di andare a far cassa con qualche cessione.

La registrazione dei nuovi acquisti passa dunque inevitabilmente anche da alcuni addii che possano consentire al Barcellona di fare cassa in entrata. In questo senso sono diversi i calciatori sul mercato e che potrebbero far scattare anche alcune big di Serie A.

Calciomercato, Juventus e Milan pronte ad approfittare della situazione del Barcellona: è tempo di saldi

In particolare Juventus e Milan potrebbero provare ad approfittare di questa necessità del Barça di cedere per provare a strappare eventuali colpi in ‘saldo’. Tra i giocatori in uscita ai bianconeri potrebbe far gola Sergino Dest, già accostato al club di Agnelli nel recente passato e non centrale nel progetto futuro di Xavi. Il giovane americano ha grande qualità e progressione palla al piede ed un prezzo che si aggira sui 20/25 milioni. Ringiovanirebbe la fascia destra di Allegri ma ci sarebbero comunque da fare i conti anche col Chelsea, che lo valuta come alternativa.

Il Milan invece potrebbe approfittare della situazione per provare a piazzare un eventuale colpo low cost in mediana, con Riqui Puig, totalmente fuori dalle rotazioni e da tempo in uscita con un prezzo che a stento arriva vicino ai 10 milioni di euro.