Doppietta Juve, ecco l’erede di Dybala e il vice Vlahovic

La Juventus potrebbe realizzare una doppietta di acquisti in Serie A nel prossimo calciomercato per l’erede di Dybala e il vice Vlahovic

Lavori in corso. La Juventus sta progettando il futuro e ha diverse questioni da risolvere. La stagione da poco terminata non ha aggiunto alcun trofeo alla prestigiosa bacheca bianconera, il che rende necessaria la realizzazione di acquisti di peso nella prossima finestra estiva di calciomercato.

La sessione partirà ufficialmente il 1 luglio, ma la ‘Vecchia Signora’ – così come gli altri club – si è attivata da tempo e ha già intrapreso delle trattative. In tal senso, le operazioni Di Maria e Pogba ormai non sono più un segreto. La dirigenza torinese, capitanata da Federico Cherubini, è chiamata tra le altre cose a portare alla corte di Massimiliano Allegri l’erede di Paulo Dybala e un vice Vlahovic. L’attaccante argentino del Paris Saint-Germain, che a breve lascerà il club parigino a parametro zero, è indubbiamente l’indiziato numero uno per prendere il posto della ‘Joya’ nel tridente col bomber serbo e Chiesa. L’affare, però, non è affatto scontato e il classe ’88 non si è ancora convinto pienamente a sposare la causa bianconera. Difatti, la Juventus si guarda attorno alla ricerca di alternative che possano fare al caso dell’attuale progetto tecnico.

Calciomercato Juventus, erede Dybala e vice Vlahovic in Serie A

A questo proposito, stando a quanto riferisce il noto giornalista Paolo Bargiggia sulla sua pagina Twitter, nella lista dei desideri del club di Exor sarebbe presente pure il nome di Gerard Deulofeu. L’ala scuola Barcellona – valutata sui 25-30 milioni di euro – quest’anno ha collezionato 13 reti e 5 assist in 34 partite di Serie A con l’Udinese. Numeri importanti, che si aggiungono alla sua duttilità sul fronte d’attacco. Può, infatti, giocare su entrambe le fasce, oltre che come punta centrale in caso di bisogno.

I bianconeri potrebbero, dunque, inserirsi prepotentemente nella corsa, provando a bruciare la concorrenza di Milan, Napoli, Roma e West Ham. Mentre per quanto riguarda il centravanti di riserva, sempre secondo il collega, la ‘Vecchia Signora’ avrebbe puntato il mirino su Giovanni Simeone del Verona, il cui prezzo si attesta intorno ai 20 milioni di euro. L’ex Cagliari si è reso protagonista in questa annata firmando ben 17 gol e 6 assist in 36 gare di campionato. L’opzione in questione potrebbe rappresentare la soluzione ideale per permettere a Dusan Vlahovic di alternarsi e rifiatare.