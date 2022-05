L’Inter prepara l’assalto a Bremer: le quattro carte per convincere Cairo

L’Inter tenta l’assalto a Bremer: quattro possibili pedine in cambio del difensore da tempo nel mirino dei nerazzurri

Il difensore brasiliano piace – e non poco – all’Inter: i nerazzurri potrebbero tentare di imbastire uno scambio col Torino per ottenere il cartellino dello stopper classe ’97.

Un poker nerazzurro per arrivare a Bremer: l’Inter vuole arrivare al difensore verdeoro, legato al Torino da altri due anni di contratto. La sua valutazione è fortemente aumentata nel campionato terminato la scorsa settimana e ora oscilla tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Una cifra che l’Inter, particolarmente interessata al centrale difensivo, vorrebbe “alleggerire” inserendo nell’affare una o più contropartite tecniche.

L’Inter cercherà di portare Bremer in nerazzurro dopo un campionato da protagonista da parte del brasiliano, sceso in campo trentatré volte in campionato con la maglia del Torino, realizzando anche tre gol ed un assist in massima serie e risultando tra i miglior del suo ruolo per rendimento.

Calciomercato Inter, il piano per Bremer

Per arrivare ad ingaggiare Bremer e convincere il Torino, l’Inter potrebbe inserire una o più contropartite tecniche nell’affare. Quattro, in particolar modo, i nomi che potrebbero essere inseriti nell’affare: su tutti Andrea Pinamonti, attaccante scuola nerazzurra e reduce da un ottimo campionato con la maglia dell’Empoli.

In lista di sbarco anche Federico Dimarco e Roberto Gagliardini, ma non solo. L’Inter potrebbe provare a convincere Urbano Cairo inserendo nell’affare il cartellino di Cesare Casadei, giovane e talentuoso centrocampista classe 2003, tra i punti fermi della formazione Primavera dei nerazzurri.