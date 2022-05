L’Inter trema per Brozovic: tentativo di scambio clamoroso

Il Barcellona di Xavi avrebbe messo nel mirino Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi sta lavorando in vista della prossima stagione. I nerazzurri hanno chiuso il campionato al secondo posto alle spalle del Milan di Stefano Pioli, ma sono pronti a vendicarsi nell’annata che verrà, nella quale, le due società meneghine si contenderanno il riconoscimento di chi otterrà per prima la seconda stella, ovvero gli almeno venti scudetti vinti nella storia.

C’è una certezza in casa Inter e si chiama Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, che ha da poco rinnovato con la maglia della Beneamata, è sempre più centrale nel progetto tecnico della squadra nerazzurra che, senza di lui, ha sofferto veramente molto nel periodo a cavallo fra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, potenzialmente il momento nel quale l’Inter ha perso lo scudetto proprio contro i cugini del Milan.

Prima del rinnovo di contratto con l’Inter, Marcelo Brozovic era finito oggetto di offerte e proposte da molti top club europei fra i quali spicca senza dubbio il Barcellona di Xavi. Il club blaugrana, che non può operare come suo solito in sede di calciomercato, avrebbe voluto un parametro zero della qualità del giocatore croato ex Dinamo Zagabria e non è escluso che, attraverso uno scambio, possa tornare in corsa per Epic Brozo.

Il Barcellona, per arrivare al cartellino di Marcelo Brozovic, potrebbe addirittura mettere sul piatto il profilo di Frenkie de Jong, centrocampista olandese arrivato in blaugrana dall’Ajax. Il giocatore, molto apprezzato anche dalla Juventus di Massimiliano Allegri, è senza dubbio uno dei talenti di maggior rilievo del calcio europeo, ma la Beneamata non vuole assolutamente privarsi di Brozovic. Il mediano croato è il vero cardine della squadra e una sua cessione porterebbe ad una rivoluzione tecnico-tattica che, in questo momento, l’Inter non si può permettere.