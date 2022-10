Klopp rompe gli indugi, Juve e Milan beffate: colpo da 50 milioni

Intento a risolvere le difficoltà riscontrate in questo inizio di stagione, Klopp piazza il colpo che lascia a bocca asciutta le italiane

Dopo l’appassionante testa a testa col Manchester City per il titolo di Premier League, e dopo aver perso la finale di Champions contro il Real Madrid pur creando tantissime occasioni, il Liverpool si è affacciato al nuovo anno con l’intenzione di tornare a vincere qualcosa di importante. Le premesse però, dopo due mesi di calcio giocato, non sembrano delle migliori.

Oltre al clamoroso poker subìto al ‘Maradona’ contro il Napoli, la squadra fa una fatica terribile anche in Premier League. Dove ha già accumulato ben 11 punti di distacco dall’Arsenal capolista, e 10 dal City di Guardiola e Haaland. Le attenuanti ci sarebbero pure: la ‘morìa’ di centrocampisti – gli infortuni di Oxlade-Chamberlain, Thiago Alcantara, e i contrasti tra Klopp e Naby Keita – è una delle cause dell’inizio stentato dei Reds.

50 milioni sul piatto: Klopp si prende Enzo Fernandez

Dopo aver provato invano a strappare Ismael Bennacer al Milan, e tenendo ancora nel mirino sia Nicolò Barella che Jude Bellingham – per il quale però il Dortmund ha sparato un prezzo a 3 zeri -il tecnico tedesco avrebbe rotto gli indugi per un argentino già in orbita Milan e Juve. Un calciatore – ovviamente centrocampista -recentemente ammirato allo Stadium e protagonista, col suo Benfica, di una stagione finora esaltante. Parliamo di Enzo Fernandez, il nuovo mastino, col vizio del gol, del calcio albiceleste.

Intenzionato a strappare al club lusitano il sudamericano già nel mercato di gennaio, il Liverpool non si sarebbe fatto intimorire dal prezzo fissato dai portoghesi: 40-50 milioni. Fattibili per un club ricchissimo, che proprio dal Benfica ha già prelevato Darwin Núñez, l’uomo dai 100 milioni di euro che però, al momento, sta deludendo le aspettative. Se il blitz dei Reds si concretizzerà, Milan e Juve dovranno guardare altrove per la loro linea mediana.