Milan Juve anche sul mercato: colpaccio a parametro zero

Milan Juve dal campo al calcio mercato: possibile colpo a parametro zero anche per i campioni d’Italia in carica. Sfida ai bianconeri

“Le sconfitte ci devono aiutare a crescere e trovare determinazione. Contro la Juve abbiamo una grande occasione per dimostrare che squadra siamo”.

Stefano Pioli ha già archiviato il Chelsea e messo nel mirino la Juventus. Sabato, a San Siro, i campioni d’Italia riceveranno la squadra di Massimiliano Allegri in uno scontro diretto già delicato per la classifica, soprattutto per i bianconeri. Dal campo al calciomercato: le strade delle due rivali potrebbero incrociarsi nuovamente anche nelle prossime sessioni di mercato. Un possibile obiettivo condiviso è Youri Tielemans. Il centrocampista belga del Leicester, infatti, è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e rappresenta un’importante occasione a parametro zero. “Futuro? Non escludo un trasferimento, ma potrei anche rimanere, sto molto bene qui al Leicester. Chiaramente devo valutare altre opportunità e nuovi scenari, per un giocatore la cosa più importante è scendere in campo. A volte si può cambiare perché c’è un grande progetto sul tavolo che ti intriga”, ha dichiarato il giocatore. Diverse big sono già alla finestra.

Calciomercato Milan, occhi su Tielemans

A parametro zero, Tielemans potrebbe fare sicuramente gola anche al Milan e a Maldini e Massara per rinforzare il centrocampo rossonero aggiungendo qualità ed esperienza internazionale. Sul Nazionale belga c’è anche la Juventus, oltre alle big di Premier League. Occhi puntati, dunque, anche sul futuro del giocatore in scadenza col Leicester.