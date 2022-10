Kean per l’ex Barcellona, la Juventus prova l’anticipo sul Milan

Uno dei giocatori messi nel mirino dal Milan per luglio interessa anche alla Juve, che prova lo scambio con Moise Kean sul piatto

Si avvicina la fine dell’anno solare e, con esso, prendono vita tutte quelle situazioni riguardanti i calciatori in scadenza di contratto nel giugno del prossimo anno. Tra questi figura anche un ex Barcellona tornato alla base, in Premier, che fa gola a due top club italiani.

In particolar modo nelle ultime ore si sarebbe mossa con decisione la Juve, che vorrebbe approfittare del contesto per rafforzare la sua batteria di esterni offensivi ‘liberandosi’ nel contempo di un calciatore che non rientra nei piani di Allegri. Ma sul quale pende il riscatto definitivo fissato a 28 milioni a fine stagione. Parliamo ovviamente di Moise Kean, l’ex Everton e PSG che proprio non riesce ad ingranare nei meccanismi del tecnico toscano.

Juve, idea Adama Traoré: il piano bianconero

L’idea del club bianconero è la seguente: proporre da subito, per gennaio, il cartellino del nativo di Vercelli al Wolverhampton in cambio di Adama Traoré, l’ex Barcellona in scadenza di contratto il 30 giugno. Il club inglese dovrà presumibilmente fare i conti con la partenza a parametro zero dello spagnolo. A meno che non si accontenti di una cifra inferiore, rispetto alla sua valutazione di mercato, per il suo cartellino.

Il problema, per Arrivabene e soci, di condurre un porto un simil affare consiste nel fatto di dover ‘obbligare’ in qualche modo i Wolves a pagare almeno 28 milioni Moise Kean, rendendo lo scambio ‘sbilanciato’ a favore delle casse bianconere. Questa proposta non trova riscontri positivi nella dirigenza dei ‘Lupi’, per nulla intenzionati a spendere soldi in una trattaiva che li vedrebbe comunque penalizzati dal punto di vista finanziario. Riprende dunque quota, nei progetti del Milan, l’idea di arrivare al velocissimo spagnolo a luglio. Quando non bisognerà pagare il prezzo del suo cartellino.