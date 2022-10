Allegri serve la beffa a Marotta: arriva l’esubero di Xavi

Juve e Inter pianificano i loro colpi per il mercato di gennaio: i bianconeri tentano l’anticipo per l’esubero del Barcellona

Alle prese con un’inaspettata crisi di gioco e di risultati – dalla quale, a dire il vero, almeno i bianconeri si sono tirati parzialmente fuori con la rotonda vittoria contro il Bologna– Juventus ed Inter guardano già al mercato di gennaio per mettere a punto le cose che non vanno. Le occasioni, anche prestigiose, non mancherebbero.

Entrambe le squadre lamentano dei deficit tecnici in uno dei ruoli nel quale scarseggiano sempre più interpreti ad alto livello: quello del terzino sinistro. Alex Sandro non fornisce adeguate garanzie – soprattutto se si ragiona sul medio-lungo termine di una stagione che sarà infinita – mentre Inzaghi, la cui posizione è sempre più in bilico – ha dovuto adattare il pur ottimo Federico Dimarco in una posizione in cui Robin Gosens proprio non riesce ad incidere. I due club avrebbero trovato la stessa soluzione per la delicata posizione: la battaglia di mercato può avere inizio.

Jordi Alba, la Juve serve un’altra beffa all’Inter

Già in procinto di abbandonare, dopo 10 anni di gloriosa militanza nel club, il Barcellona nelle ultime battute del mercato di gennaio, Jordi Alba non resterà ancora a lungo nella rosa dei catalani. Messo sostanzialmente alla porta da Xavi, che finora gli ha garantito un totale di 5 gettoni stagionali per un totale di 296‘ ma solo per gestire un’emegenza nel ruolo, il veterano è tra i cedibili del presidente Laporta. Già sul finale della sessione estiva di scambi, indiscrezioni provenienti dalla Spagna avevano dato il calciatore in orbita Inter. Il mancato passaggio proprio di Robin Gosens al Bayer Leverkusen fece poi saltare la trattativa, per la quale comunque il tempo era tiranno. Ora, con tutta calma, l’Inter puà ripartire all’assalto. Ma c’è un problema.

La Juve avrebbe fiutato l’occasione per un giocatore il cui valore di mercato non arriva a 10 milioni di euro. Certo, lo stipendio è di quelli top, ma il club bianconero avrebbe già approntato la sua strategia. Beffando Marotta con un piccolo anticipo da destinare ai catalani per avere via libera all’arrivo del calciatore. L’idea resta valida per gennaio, con possibilità di chiudere anche a giugno a prezzi ancor più contenuti. L’Inter è avvisata.