“Presuntuoso”: Inzaghi via, c’è già la data

La gara di martedì in Champions contro il Barcellona potrebbe essere decisiva per il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra

Ci siamo, arriva il Barcellona. Che, tra l’altro, è ‘discretamente’ in forma. Dopo l’ennesima vittoria in campionato – firmata Robert Lewandowski, al suo nono gol in sette gare di Liga – la formazione catalana ha ritoccato il numero di partite senza subire gol in campionato. Alla casella ‘gol subiti’ la squadra di Xavi può vantare un invidiabile ‘uno’, datato 21 agosto.

Come a dire ‘Siamo pericolosi davanti, ma siamo anche imperforabili dietro’. La formazione blaugrana, complice il pareggio casalingo del Real Madrid contro l’Osasuna, ha agganciato le Merengues in vetta, arrivando quindi a San Siro col morale a mille. Ci sono alcuni pezzi da novanta – Koundé e Araujo su tutti – infortunati, ma Xavi ha mostrato grande abilità nel gestire l’emergenza. Cosa che altrettanto non può essere detta da Simone Inzaghi, al suo punto più basso da quando guida l’Inter. La squadra a tratti scintillante ammirata per gran parte della scorsa stagione sembra ormai un lontano ricordo. Il tecnico rischia grosso in caso di brutta figura, o forse semplicemente di risultato negativo, in un San Siro che si annuncia caldo come non mai.

Inzaghi al bivio: col Barcellona gara da dentro o fuori

Secondo più di qualcuno infatti, l’allenatore si giocherebbe il futuro nella gara di Champions. Una situazione incredibile se solo si pensa a quali fossero le premesse ad inizio anno. “Ha perso l’Inter, hanno vinto le altre. Il problema è solo questo. Inzaghi con la sua imprevista e improbabile presunzione. Contro il Barcellona si gioca tutto“, ha tuonato a Radio Radio il noto giornalista Tony Damascelli.

Gli fa eco Stefano Agresti, che sottolinea come “Inzaghi rischia la panchina. Se la gioca contro il Barcellona. Situazione imprevista e imprevedibile“. Insomma, le premesse per un martedì di passione per il popolo nerazzurro ci sono tutte. Resta da sapere se la ‘pazza’ Inter regalerà ai propri tifosi una gioia al momento poco probabile, date le premesse, o se il Barcellona passeggerà sui resti della grande squadra che fu.