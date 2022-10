L’ex allenatore Claudio Ranieri fa la storia raccontando un retroscena clamoroso: ecco cosa è successo tra di loro, un episodio completamente inaspettato

Claudio Ranieri, ex allenatore che ovunque è andato ha vinto: in Italia ha allenato diverse squadre tra cui Roma, Inter, Juventus e Fiorentina, con la quale negli anni ’90 vinse una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. In Spagna con il Valencia riuscì a conquistare una Copa del Rey, ma il suo maggior trionfo che lo ha consacrato nell’olimpo del calcio mondiale è stata la Premier League vinta nel 2016 con il Leicester.

Il successo in terra inglese gli valse il premio come allenatore dell’anno da parte della FIFA, oltre all’inserimento nella Hall of fame del calcio italiano. Ranieri ovunque abbia allenato ha sempre cercato di fare l’interesse del club e provando a portare le squadre a traguardi importanti.

Il retroscena clamoroso che ancora oggi mette i brividi

Al Corriere dello Sport, il tecnico romano ha parlato del suo rapporto con l’attuale allenatore della Roma, José Mourinho, e del suo periodo sulla panchina dell’Inter nel 2011/12.

Ranieri sullo Special One ha detto: “È un galvanizzatore unico. Oggi è più riflessivo, consapevole e perfettamente aderente al progetto dei Friedkin. José gioca per vincere, la sua carriera è segnata da successi straordinari. Tuttavia, sa bene che in questa fase della Roma ci sono gli ostacoli, i limiti imposti dal Fair Play Finanziario”.

L’ex allenatore del Leicester spiega che ora Mourinho è un grande amico e fu molto carino quando il Leicester lo esonerò: “Ricordo che si presentò in conferenza stampa con la tuta che portava le mie iniziali e quel giorno disse che avevo scritto la storia più bella di sempre“. Un aneddoto che ancora oggi mette i brividi e che fa comprendere quanto di buono e positivo ci sia dietro le tipiche rivalità che caratterizzano lo sport.

Infine Ranieri racconta del suo periodo a Milano con i nerazzurri, l’ex allenatore ha raccontato che a Milano pagò l’addio di Thiago Motta che decise di andare al Psg. “Eravamo d’accordo che sarebbe partito a fine stagione, ma lui cambiò idea e fece pressione sul presidente che lo accontentò. Senza Thiago saltarono gli equilibri in campo, come un orologio nel quale si inceppa un singolo elemento e l’intero meccanismo ne risente“.