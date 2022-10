Post Di Maria, la Juventus piazza il colpaccio in Serie A

La dirigenza della Juventus si guarda intorno per il post Di Maria: possibile colpo dalla big di Serie A. Tutte le cifre e i dettagli

“Visto che abbiamo zero punti dopo due partite, bisogna vincere. Non dobbiamo avere fretta, le partite sono lunghe e non dobbiamo strafare. I problemi non si risolvono solo con una partita”.

Massimiliano Allegri ha già archiviato il Bologna e caricato così la sua Juventus alla vigilia del Maccabi Haifa. Inizia l’operazione rimonta in Champions League per la squadra bianconera, mentre in campionato Vlahovic e compagni devono inseguire il Napoli di Luciano Spalletti. “È un giocatore per noi fondamentale. Quando ha giocato ha fatto vedere di avere quelle caratteristiche che possono aiutare la squadra. Ho una squadra di livello come rosa con tanti giocatori bravi. Alle volte può esserci di fare un minutaggio minore, ma fondamentale che quando si entra in campo non lo si fa per sostituire un compagno ma per dare cose nuove per dare benefici alla squadra. E lui lo sta facendo”. Nelle ultime partite si è visto poco Hirving Lozano, superato nelle gerarchie da Politano. Spalletti, però, si tiene stretto anche l’esterno messicano e nelle ultime ore si è espresso così sulla situazione del giocatore.

Calciomercato Juve, occhi su Lozano

Nelle prossime sessioni di calciomercato Lozano potrebbe far gola anche alla Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, si sta già guardando intorno per il post Di Maria. Lo scarso impiego del messicano potrebbe così accendere l’interesse della Juve, che dovrà comunque fare i conti con De Laurentiis. L’ex PSV ha un contratto in scadenza nel 2024 ed è valutato almeno 25-30 milioni di euro dal club azzurro. Cherubini è dunque avvisato.