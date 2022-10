Balla la panchina di Inzaghi: c’è anche il nome di Pochettino

Mauricio Pochettino, ex allenatore di PSG e Tottenham, potrebbe diventare un nome caldo per la panchina dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, alle ore 21 stasera a San Siro, sfiderà il Barcellona di Xavi. I nerazzurri stanno vivendo un avvio di stagione horror con il tecnico ex Lazio che ha già totalizzato ben 4 sconfitte nelle prime 8 giornate del campionato italiano di Serie A.

Inoltre, in Champions League, se non dovessero arrivare buoni risultati contro i blaugrana, la qualificazione diventerebbe realmente un miraggio per la Beneamata, considerando che la prima piazza sembra sempre più salda nelle mani del Bayern Monaco di Nagelsmann. Insomma, un inizio di stagione da rovesciare per cercare riscatto e centrare obiettivi per l’Inter di Simone Inzaghi che, se non dovesse fare bene in queste tre sfide che la attendono nei prossimi 8 giorni, potrebbe salutare la panchina della Beneamata dopo una stagione e poco più condita da due trofei, ma anche dalla pesantissima delusione in campionato con la vittoria dello Scudetto da parte del Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Inter, spunta Pochettino

Fra i papabili per prendere il posto di Simone Inzaghi si sono fatti diversi nomi negli ultimi giorni. Uno tanto sponsorizzato dai tifosi è stato senza dubbio quello di Dejan Stankovic. Il tecnico serbo, ex stella proprio dei nerazzurri, è libero dopo l’addio alla Stella Rossa, ma il suo futuro sembra sempre più vicino ad intrecciarsi con i colori blucerchiati della Sampdoria. Attenzione però ad un nome top che nella scorsa stagione ha allenato una delle società di maggior livello del calcio europeo: stiamo parlando di Mauricio Pochettino, ex tecnico del PSG. Il mister argentino sarebbe infatti stato offerto proprio all’Inter da alcuni intermediari nel caso in cui Simone Inzaghi dovesse saltare. L’ex manager del Tottenham è di sicuro uno dei nomi più ambiti sulla piazza, ma gli ostacoli sono diversi, uno su tutti il pesantissimo ingaggio. Le richieste di Pochettino, almeno per il momento, sembrerebbero troppo alte per gli standard dell’Inter che dovrebbero pagare anche l’esonero di Inzaghi, che ha da poco rinnovato il suo contratto a 5,5 milioni di euro a stagione.