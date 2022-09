L’ex incanta, Maldini ci riprova: nuovo assalto

L’abile dirigente rossonero torna alla carica per uno dei migliori giocatori di questo scorcio di stagione: l’ex Milan però costa caro

La Serie A si ferma per la sosta delle Nazionali, e dopo 7 giornate è già arrivato il momento di un primo bilancio. Scorrendo la classifica, spicca il rendimento di Atalanta ed Udinese, rispettivamente prima – a pari merito col Napoli – e seconda. Sopratuttto le performances della squadra friulana, partita col ‘solito’ obiettivo salvezza, stanno sorprendendo.

L’attenta dirigenza del Milan – col celeberrimo ottimo lavoro di scouting orchestrato da Paolo Maldini e Frederic Massara – non ha pouto esimersi dall’apprezzare le prestazioni di un calciatore già seguito la scorsa estate. E che, forse qualcuno lo ha dimenticato, ha già vestito la maglia rossonera nei primi 6 mesi del 2017. Salvo poi tornare alla casa madre, il Barcellona, che esercitò il diritto di recompra dall’Everton, club che aveva dirottato il giocatore in prestito ai meneghini. Re degli assist – ben 5 nelle prime 7 gare di campionato – il giocatore spagnolo è stato messo nel mirino dalla dirigenza del Milan.

Maldini ci riprova per Deulofeu, l’Udinese fa muro

La necessità di puntellare la batteria dei trequartisti con un nuovo innesto sta spingendo Maldini a presentare da subito, già nel mercato di gennaio, un’offerta all’Udinese per Gerard Deulofeu, il talentuoso fantasista spagnolo trascinatore dei friulani. Alexis Saelemaekers e Junior Messias non garantiscono a Pioli quella qualità che deve essere tradotta in termini di gol e assist. Ecco, su quest’ultima categoria l’ex Watford non teme rivali, mentre la casella reti è ancora a zero per una pura coincidenza, considerando i pericoli portati con costanza alle porte avversarie dal calciatore.

Ecco che quindi i Campioni d’Italia avrebbero deciso di rompere gli indugi, iniziando a pressare il club friulano in vista di un possibile arrivo a Milanello già a gennaio. La società bianconera però non ha problemi finanziari, e non intende ‘svendere’ il suo gioiello sull’altare del bilancio. Il valore di mercato di Deulofeu è pari a 15 milioni ma la sensazione è che, soprattutto se il Milan volesse strapparlo a stagione in corso, l’Udinese possa arrivare a chiedere addirittura il doppio.