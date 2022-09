Udinese-Roma 4-0: Udogie e Pereyra brillano nello show della squadra di Sottil

Udinese stratosferico alla Dacia Arena che non lascia scampo alla Roma: il riassunto della partita

L’Udinese travolge la Roma e vince con un clamoroso 4-0 alla Dacia Arena nella 5ª giornata di Serie A.

L’Udinese non dà scampo alla Roma e sin dall’inizio mette le cose in chiaro sfruttando un errore difensivo piuttosto goffo. Una gara quasi perfetta dove concede, di fatto, solo due occasioni a Dybala nel primo tempo. Difesa quasi impenetrabile e squadra cinica nello sfruttare tutte le situazioni. Il regalo che indirizza la partita lo fa Karsdorp quando in un retro passaggio a Rui Patricio col petto, favorisce la zampata di Destiny Udogie. Il terzino, classe bianconero sblocca la partita, segnando il suo secondo gol stagionale dopo quello contro il Monza. Da quel momento la Roma non riesce più a creare e viene risucchiato dall’intensità dell’Udinese.

Udinese Roma 4-0: tabellino marcatori

L’Udinese riesce anche nel secondo tempo a controllare la gara e addirittura la domina non facendo mai rientrare la Roma in partita. Il gol di Samardzic con la botta dalla distanza è la mazzata definitiva alla Roma di Mourinho. La squadra di Sottil trova poi anche il 3-0 con la perla di Pereyra che trova un perfetto sinistro a giro. Il quarto gol arriva dopo un perfetto contropiede con Lovric che segna il suo primi gol in Serie A. La Roma crolla alla Dacia Arena in maniera rocambolesca e perde una grandissima occasione di allungare sulle big.

Udinese-Roma 4-0 (5′ Udogie, 55′ Samardzic, 74′ Pereyra, 81′ Lovric)