Flop a sorpresa, 70 milioni: ora l’Inter lo vende

L’Inter valuta la cessione di uno dei suoi big: fissato il prezzo a 70 milioni di euro

L’Inter ha ottenuto la seconda sconfitta in campionato dopo quella con la Lazio all’Olimpico di qualche settimana fa. Contro il Milan si è evidenziata una condizione fisica piuttosto debole in diversi giocatori.

Nicolò Barella, ad esempio, ieri non è stato incisivo come pochi giorni prima con la Cremonese, dove aveva segnato un gol e fornito un assist, e come ci ha abituati durante queste stagioni. Il centrocampista nerazzurro ha lasciato posto a Mkhitaryan nel secondo tempo. Ad oggi l’Inter ha trattenuto i suoi big, escluso Perisic, e nei prossimi mesi dovrà discutere alcuni rinnovi, tra cui quello di Skriniar, in scadenza nel 2023. Qualora l’Inter dovesse trattenere il difensore slovacco, il sacrificato della prossima sessione estiva per fare casa potrebbe diventare proprio Barella.

Barella possibile sacrificato: via per 70 milioni

L’Inter potrebbe valutare di sacrificare Nicolò Barella nella prossima sessione estiva di calciomercato, qualora arrivasse un’offerta di livello. Non è esclusa, però, una possibile offerta dalla Premier League addirittura nel mercato di gennaio. I nerazzurri valutano Barella circa 70 milioni di euro e difficilmente faranno sconti.

Barella, però, piace anche a diversi club di Liga spagnola e nei prossimi mesi potrebbe iniziare una vera e propria asta estera per il centrocampista campione d’Europa. Lo scenario più plausibile è in ottica mercato estivo, anche se non è escluso un possibile cambio di maglia durante il mercato invernale.