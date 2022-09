Patto per Ronaldo, salta l’accordo clamoroso

Alla fine il campione portoghese, Cristiano Ronaldo, è rimasto al Manchester United: il suo addio era ad un passo

Continuerà la sua avventura al Manchester United: Cristiano Ronaldo non ha trovato un accordo con nessuna big d’Europa ed ora non sarà protagonista in Champions League.

Accostato a lungo anche al Napoli, ora il campione portoghese si siederà spesso in panchina al Manchester United senza aver trovato l’accordo decisivo. Come svelato dalla Turchia, secondo il portale sportivo Ajansspor ci sarebbe stato anche l’accordo con il Fenerbahce. Un ruolo fondamentale sarebbe stato quello dell’allenatore portoghese, Jorge Jesus, ma alla fine non c’è stato nulla da fare.

Secondo il sito sportivo Ajansspor il presidente del Fenerbahce, Ali Koc, avrebbe affermato anche in una dichiarazione come il club turco abbia raggiunto un accordo verbale con Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, la pazza idea: a gennaio si vedrà

Quest’anno il Fenerbahce non disputerà la Champions League, ma la suggestione era tanta visto che in Turchia la sessione estiva di calciomercato terminerà più tardi rispetto agli altri maggiori campionati europei. Al momento non c’è nessuna possibilità che possa andar via dal Manchester United: a gennaio, poi, il campione portoghese potrebbe anche decidere di cambiare aria optando per una compagine di assoluto livello in vista degli ottavi della massima competizione europea. Anche il Napoli aveva provato ad ingaggiarlo con la supervisione del noto agente, Jorge Mendes, che aveva mosso tutte le dinamiche di calciomercato.