Scambio per Firmino possibile: un solo ostacolo per la Juve

Il Liverpool potrebbe lasciar andare il proprio centravanti a gennaio senza attendere il compimento del contratto, ecco cosa frena l’avanzata della Juventus

Già nella sessione estiva di mercato appena conclusa la Juventus ha sondato Roberto Firmino come uno dei potenziali profili da affiancare a Dusan Vlahovic. Il centravanti brasiliano, tuttavia, è stato blindato dal Liverpool per almeno un’altra stagione per far sì che il neoacquisto Darwin Nunez avesse tempo e modo di adattarsi al meglio negli schemi di Klopp.

Così la dirigenza bianconera ha poi deviato su Memphis Depay, sfumato anch’egli per interesse del Barcellona, ed Arkadiusz Milik infine giunto a Torino a poche ore dalla chiusura dei giochi. Ciononostante l’interesse per il fantasista dei ‘Reds’ non è svanito, anzi ci sarebbero tutte le intenzioni di tentare un nuovo affondo il prima possibile.

Nel caso in cui il Liverpool decidesse di non concedergli la possibilità di firmare un pre-contratto a parametro zero, ecco che scatterebbe l’idea di uno scambio alla pari con il cartellino di Arthur – da poco un nuovo calciatore dell’organico di Klopp in prestito. Ma quest’operazione, per quanto semplice sulla carta, ha un nodo da sciogliere.

Calciomercato Juve, Roberto Firmino non può arrivare a gennaio

Questo nodo è legato esclusivamente al numero dei calciatori presenti nella rosa della Juventus: il parco attaccanti è al momento completo così com’è, non ci sono posti extra. A meno che non se ne liberi uno. Con Vlahovic intoccabile, Di Maria indispensabile e Chiesa di rientro, gli unici resterebbero Milik appena arrivato e Kean nel pieno del secondo anno in prestito dall’Everton.