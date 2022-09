Svolta inattesa: Inzaghi lo fa fuori

La sconfitta nel derby lascia strascichi importanti: la decisione di Simone Inzaghi è clamorosa, big da sostituire

Il derby della Madonnina, perso in rimonta, ha rilanciato le ambizioni del Milan che ha nuovamente superato i cugini nerazzurri in classifica.

Una prestazione da dimenticare per la squadra di Simone Inzaghi, chiamata subito al big match d’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco.

Flop e bocciatura: Inzaghi lancia il sostituto

Il calciomercato estivo ha regalato diverse pedine preziose al tecnico piacentino che ha, adesso, molta più scelta per il suo undici. In tal senso, Inzaghi ha già deciso di ‘far fuori’ un big nelle prossime settimane. Tra i nerazzurri che nel derby non hanno lasciato un segno positivo vi è certamente Samir Handanovic. Come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Inzaghi non è contento delle recenti prestazioni dell’estremo difensore sloveno, mai decisivo nel difendere i pali della sua squadra. Ecco perchè, vista l’ingombrante presenza di un secondo di assoluto valore come Onana, l’allenatore dell’Inter avrebbe in programma un cambio nella porta nerazzurra.

Out Handanovic, spazio a Onana che fino a questo momento ha dovuto guardare dalla panchina la sua nuova squadra. L’ex Ajax, al netto di un’ultima difficile in Olanda, ha sempre mostrato qualità indiscutibili e l’evidente calo prestazionale di Handanovic può portare all’avvicendamento tra i pali. Una decisione che Inzaghi avrebbe quindi già preso, con Handanovic destinato a lasciare spazio al talento camerunense.

Bocciatura in piena regola, dunque, per Handanovic: la porta dell’Inter sarà adesso difesa da Onana, Inzaghi è sicuro della sua scelta.