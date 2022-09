La Juventus non se l’aspettava: svanisce il tesoretto

I bianconeri potrebbero presto cedere il 20% dell’incasso al club tedesco in caso di cessione del cartellino del centrocampista, ora al Chelsea

Uno dei principali obiettivi della Juventus era quello di dare una sistemata al reparto di centrocampo in dotazione ad Allegri in questa sessione di mercato, così da intraprendere il cammino della nuova stagione nella migliore condizione possibile.

Tra i principali indiziati sulla via dell’addio c’erano in primis Rabiot ed Arthur. In via secondaria, per molti persino a sorpresa, era stato inserito nella lista partenti anche Zakaria dopo solo sei mesi di permanenza. Il tecnico bianconero ha avuto modo di leggere tra le righe soprattutto nella fase di preparazione precampionato, fino a scegliere di trattenere il mancino francese e permettere allo svizzero di fare esperienza in prestito altrove. La chiamata del Chelsea non si è fatta attendere, nonostante le avances proprio del Liverpool che si è infine fiondato sul mediano brasiliano.

Calciomercato, il M’Gladbach fa nuovamente cassa con Zakaria

Al termine del contratto il centrocampista conoscerà il proprio futuro ma non sarà l’unico a trarre vantaggio dalla seguente operazione. Nel caso in cui i ‘Blues’ dovessero decidere di riscattarlo per 28 milioni di euro, il 20% dell’incasso della Juventus andrebbe a finire direttamente in mano al Borussia Monchengladbach per via di una clausola sulla rivendita presente sul precedente accordo.

Il prezzo fisso da 5 milioni di euro è già aumentato per via della partecipazione del club piemontese in Champions League, ma sarebbero potuti diventare 10 nel caso in cui il club tedesco avesse deciso di annullare la clausola per tempo. Vada come vada, si tratterà di un tesoretto non indifferente.