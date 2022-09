L’Inter scambia Correa: tentativo per l’ex Juventus

Joaquin Correa, attaccante dell’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe finire all’interno di uno scambio con un top club europeo: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo un inizio di stagione decisamente da incubo. I nerazzurri, che erano partiti a punteggio pieno dopo le prime due giornate del campionato italiano di Serie A, hanno iniziato la loro caduta all’Olimpico di Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri.

I biancocelesti, nell’anticipo della terza giornata, hanno schiantato la Beneamata che da lì, e dall’infortunio muscolare di Romelu Lukaku, non è riuscita a ritrovare la continuità e il gioco mostrati per lunghi tratti durante la scorsa stagione. Nel mirino c’è ovviamente l’allenatore. Simone Inzaghi, al secondo anno sulla panchina dell’Inter, è stato già pesantemente criticato alla fine dello scorso anno per lo scudetto sfumato e ora viene considerato colpevoli per alcune sostituzioni non troppo assennate, basti pensare al doppio cambio di domenica ad Udine addirittura alla mezz’ora del primo tempo.

L’ex allenatore della Lazio però non è l’unico colpevole di questa partenza a rilento dell’Inter. Sul banco degli imputati sembra essere finita la dirigenza, ma anche alcuni giocatori che, da quando sono in nerazzurro, non sono mai riusciti ad aumentare la caratura delle loro prestazioni. Uno di questi è senza dubbio Joaquin Correa, pagato alla Lazio circa 30 milioni di euro, e che potrebbe finire, già a gennaio, all’interno di uno scambio di calciomercato fra l’Inter e l’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, Correa nello scambio: ecco l’altro protagonista

L’Inter infatti potrebbe offrire Correa all’Atletico, dove il Cholo Simeone ha sempre un occhio di riguardo per i giocatori argentini, per avere in cambio il profilo di Alvaro Morata, centravanti spagnolo tornato al Wanda Metropolitano dopo i due anni in prestito alla Juventus. La duttilità dell’ex Chelsea potrebbe essere molto importante per l’Inter, ma ci sono diversi ostacoli. Morata infatti è molto legato alla Juventus e difficilmente vorrà trasferirsi in un club rivale come quello nerazzurro, inoltre l’ingaggio di Alvarito è maggiore rispetto a quello del Tucu e difficilmente sostenibile per le casse della Beneamata.