Pique ha preso la sua decisione: anche la Juventus lo sa

Pique ha preso la sua decisione e non ha intenzione di tornare indietro: ora anche la Juventus sa qual è la scelta fatta

In quest’ultimo periodo, si è sentito molto parlare di un possibile ritiro del centrale difensivo del Barcellona Gerard Pique. Il calciatore, infatti, non è molto utilizzato da mister Xavi che lo aveva avvisato della difficoltà di prendersi un posto da titolare. Dal canto suo, il ragazzo non sembra aver intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

Il calciatore, appena un anno fa, aveva dichiarato di non aver alcuna intenzione di passare un intero anno in panchina e che se ne andrà quando si renderà conto di non essere importante come lo è sempre stato. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘Marca’, al momento Pique sembrerebbe escludere l’ipotesi del ritiro.

Gerard Piqué allontana il ritiro: occhio alla Juventus

In passato anche la Juventus si era interessata al difensore del Barcellona e della nazionale spagnola. Ora, nonostante l’età avanzata, il calciatore potrebbe tornare nei pensieri dei dirigenti juventini a condizioni favorevoli. Il centrale difensivo, infatti, qualora decidesse di lasciare il club catalano definitivamente, lo farebbe a prezzo basso. Questo potrebbe interessare alla Juventus, che andrebbe ad inserire un altro campione nella propria rosa.

Un giocatore di questo livello e che in carriera ha vinto tutto ciò che poteva vincere sia con il suo attuale club e sia con la Spagna, potrebbe dare quel qualcosa in più alla squadra bianconera, soprattutto in termini di mentalità. Tutto ora sta nel capire la decisione che prenderà il difensore che, come detto, non vuole fare la comparsa ne ancor di più stare un anno praticamente fermo. Xavi dal canto suo lo ha messo ai margini della squadra, facendogli capire di non ritenerlo un giocatore importante per il club.

A questo punto il calciatore potrebbe prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di trasferirsi altrove, provando anche un nuovo tipo di calcio. L’Italia e la Juventus potrebbero essere destinazioni molto gradite al ragazzo, anche se non è da escludere che nei prossimi mesi possano verificarsi interessi di altri club.