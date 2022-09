Scambio e doppio ko: Pioli e Allegri sono una furia

Milan e Juventus rischiano di veder sfumare l’arrivo di un colpo dalla Premier League: scambio all’orizzonte

Il calciomercato estivo ha visto tra le assolute protagoniste sia il Milan che la Juventus. Da un lato i campioni d’Italia in carica che, con colpi oculati, hanno mirato a puntellare una rosa già competitiva.

Dall’altro, invece, la ‘Vecchia Signora’ che dopo una stagione decisamente deludente aveva intenzione di tornare a lottare subito per i vertici. De Ketelaere, Dest, Pogba, Di Maria e Bremer sono solo alcuni dei rinforzi che hanno firmato con rossoneri e bianconeri.

Ci pensa Klopp: Milan e Juve a mani vuote

Adesso, però, in vista di gennaio un colpo potrebbe svanire definitivamente: ci pensa il Liverpool di Klopp. Ci aveva già pensato lo scorso agosto, così come l’Arsenal ma anche Juventus (già a gennaio 2022) e Milan. Adesso il Liverpool è pronto a tornare alla carica per Douglas Luiz, gioiello dell’Aston Villa per il quale il club inglese ha rifiutato l’offerta last minute dai ‘Gunners’ di 30 milioni di euro. I ‘Reds’ avrebbero l’arma giusta per superare la concorrenza e regalare a Klopp, già nelle prime settimane del 2023, il 24enne di Rio de Janeiro.

Sul piatto il cartellino di Oxlade-Chamberlain, grande estimatore di Steven Gerrard ed in scadenza con il club di Liverpool il prossimo giugno. Un’arma che può risultare vincente, quindi, affinchè Douglas Luiz cambi casacca già durante il mercato invernale.

Un doppio ko all’orizzonte, dunque, per Juventus e Milan: Douglas Luiz può salutare l’Aston Villa e restare protagonista nel calcio inglese.