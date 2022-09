Il gioiello incanta, Allegri sfida Inzaghi: colpo dalla matricola

Uno dei giocatori messosi più in evidenza in questo avvio di stagione ha attirato l’interesse delle due grandi rivali

In questo inizio di stagione un po’ anomalo – basti pensare che la capoclassifica, prima volta nella storia capolista solitaria dopo 5 giornate, è l’Atalanta – anche le matricole mettono in mostra i loro pezzi pregiati. Anche i club che finora non hanno particolarmente brillato, ci sono profili che stanno salendo alla ribalta destando l’attenzione di Inter e Juve, tanto per citare due società che stanno guardando con interesse ai giovani prospetti.

Da sempre fucina di grandi talenti e di giovani fatti crescere in campo, con un minutaggio sempre crescente, l’Empoli rappresenta un bacino gustoso per le mire delle grandi squadre. Non c’è il solo Bajrami ad essers messo in evidenza nell’undici di Paolo Zanetti: il laterale sinistro classe 2000, già sul taccuino di Beppe Marotta nell’estate di mercato, piace ora anche alla Juve di Max Allegri.

Parisi incanta, la Juve sfida l’Inter

Sempre a caccia di un esterno sinistro che possa garantire qualità e quantità – e che al limite, nel caso in oggetto, possa ricoprire anche altri ruoli – Inter e Juventus si lanciano in una sfida di mercato. L’obiettivo è Fabiano Parisi, il terzino-jolly dei toscani. I nerazzurri devono ancora risolvere il rebus Gosens, col tedesco che non fornisce ancora adeguate garanzie. La Juve è invece alle prese con la parabola discendente di Alex Sandro, già in procinto di essere ceduto tante volte nel corso del mercato.

Con un valore di mercato pari a 4,5 milioni – ma l’Empoli sarebbe intenzionato a chiederne almeno 7 – le due contendenti si danno appuntamento a gennaio per presentare le loro offerte. Il contratto del classe 2000 scade nel 2025, avendo rinnovato l’accordo con i biancazzurri giusto un mese fa. Non è da escludere che entrambe le big possano mettere sul piatto qualche giovane contopartita tecnica per convincere la dirigenza toscana.