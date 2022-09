PSG-Juve, ‘dispetto’ e colpo: Allegri già gongola

PSG-Juve è già cominciata da tempo ed i bianconeri hanno vinto il primo round: ecco il dispetto sul mercato

Ancora un pari per la Juventus di Allegri che, tornata a vincere con lo Spezia, viene fermata dalla Fiorentina di Italiano. I bianconeri sono chiamati adesso ad un tour de force importante, col PSG prima ed il Benfica poi inframezzati in due settimane dalla sfida casalinga in Serie A contro la Salernitana.

La società bianconera, si sa, nella sessione di calciomercato estiva chiusasi ufficialmente cinque giorni fa, ha fatto la voce grossa. Colpi di assoluto spessore per un restyling quasi totale alla rosa di Massimiliano Allegri, con l’intento di rilanciare le ambizioni della ‘Vecchia Signora’ sia in Italia che in Europa.

Sul mercato vince la Juve: PSG superato

In tal senso, in attesa di scendere in campo questa sera per l’esordio stagionale in Champions in casa del PSG, proprio sull’asse Parigi-Torino si è consumato un duello di mercato che ha visto la società di Andrea Agnelli trionfare, lo scorso luglio. Secondo quanto viene riferito dal quotidiano torinese ‘Tuttosport’, infatti, la Juventus avrebbe battuto la forte concorrenza del club di Al-Khelaifi nella corsa al trequartista classe 2005 Kenan Yildiz. Il gioiello tedesco, di origini turche, piaceva tantissimo al PSG così come al Barcellona, ma è stato il club bianconero ad avere la meglio strappandolo al Bayern Monaco e mettendolo sotto contratto fino al 30 giugno 2025.

Yildiz era seguito molto da vicino dal consulente dei parigini Campos che, tuttavia, ha dovuto arrendersi di fronte all’accelerate decisiva della dirigenza juventina. Una prima ‘vittoria’ in attesa di conoscere quale sarà il verdetto, questa sera, tra i campioni di Francia e la squadra di Massimiliano Allegri.

Yildiz, con la Primavera 1 juventina, ha già collezionato 4 presenze, con 2 reti e 2 assist vincenti all’attivo in 240′ totali.