L’Inter ha già il sostituto di Gosens: 35 milioni di euro

Robin Gosens rappresenta un’incertezza in casa Inter per la prossima stagione: c’è già il possibile sostituto del tedesco, 35 milioni di euro

Nonostante i mancati arrivi di Dybala e, soprattutto, Bremer, Inzaghi può certamente ritenersi soddisfatto fino ad ora. L’Inter si è rinforzata rispetto alla scorsa stagione e nei mesi a venire conterà nuovamente sull’apporto – fondamentale – di un certo Romelu Lukaku.

Ma l’attaccante belga non è ovviamente l’unico acquisto da sottolineare. Il trasferimento di Asllani dall’Empoli, ad esempio, rappresenta un’aggiunta di non poco valore, tenendo conto anche quanto la ‘Beneamata’ ha sofferto a causa dei forfait di Marcelo Borzovic. Al netto delle possibili cessioni (Skriniar e Dumfries), la squadra è praticamente completa, rimane da prendere un difensore numericamente al posto di Ranocchia. Le incertezze, però, ci sono, a cominciare da Robin Gosens. Su quella fascia i nerazzurri hanno perso un titolarissimo indispensabile come Ivan Perisic, con l’ex Atalanta che ad oggi non ha fornito le giuste garanzie dal punto di vista fisico.

Calciomercato Inter, mirino su Pedraza come sostituto di Gosens

Di conseguenza, l’Inter comincia già a cautelarsi. Nel caso in cui il tedesco dovesse floppare, i lombardi potrebbero tentare l’affondo in futuro per Alfonso Pedraza del Villarreal, un profilo che la dirigenza meneghina – capitanata da Marotta – starebbe valutando concretamente. Va sottolineate comunque che il costo del classe ’96 è alquanto rilevante: nel suo contratto, in scadenza giugno 2026, è presente una clausola rescissoria da 35 milioni di euro. Chiaramente l’Inter si augura che l’avventura di Gosens possa andare per il meglio. Se così non accadesse, attenzione alla pista Pedraza.