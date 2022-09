Inzaghi lo taglia fuori: scambio e conguaglio per un esterno

L’Inter si prepara ad affrontare il Bayern ma Inzaghi potrebbe non contare su uno dei suoi ‘intoccabili’, c’è la suggestione di mercato

A poco più di ventiquattro ore dal fischio d’inizio del primo impegno ufficiale dell’Inter nella fase a gironi di Champions League contro il gigante Bayern Monaco, Simone Inzaghi è alle prese con gli ultimi allenamenti di rifinitura prima di consegnare le distinte ai funzionari UEFA.

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, il tecnico piacentino non soltanto vuol contare su un cambio di approccio – all’opposto rispetto quanto visto nei match di campionato con Lazio e Milan – ma apportare anche qualche miglioria tattica. Per farlo, contro ogni pronostico, potrebbe privarsi del motorino Nicolò Barella. Nonostante la rete segnata contro la Cremonese, il centrocampista non ha particolarmente brillato nelle prime cinque uscite e la convinzione che potesse essere uno degli ‘intoccabili’ nerazzurri inizia a vacillare.

Calciomercato, Barella perde terreno: ipotesi di scambio con Mendy

A tal punto che è saltata fuori una suggestione di mercato che porterebbe il centrocampista, pallino di Carlo Ancelotti, a vestire la maglia del Real Madrid dietro ad uno scambio per Ferland Mendy e conguaglio cash nella prossima stagione. Proprio nella ormai conclusa sessione estiva di mercato, il club madrileno aveva infatti reso nota l’intenzione di rendersi disponibile all’ascolto di proposte nei confronti del cartellino dell’esterno francese ormai non troppo centrale nei piani del pluripremiato tecnico italiano.

L’Inter, come noto, potrebbe aprire alla cessione di un suo elemento di punta solo dietro equo compenso, motivo per cui Florentino Perez avrebbe da impegnarsi non poco. Il solo Mendy, per quanto possa tornare utile ad Inzaghi sulla corsia esterna, non rappresenta un’urgenza su cui investire.