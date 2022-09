Il gioiello incanta, Maldini gioca d’anticipo: Milan alla finestra

Uno dei giovani talenti messisi in evidenza in queste prime giornate di campionato ha già destato l’interesse dei Campioni d’Italia

Protagonista del ‘solito’ mercato imperniato sull’acquisto di giovani talenti sparsi per l’Europa, il Milan ha già raccolto i frutti della politica verde mettendo in cassaforte un meritato Scudetto nella stagione passata. Dopo un paio di mezzi passi falsi – contro avversarie comuqnque di livello, come Atalanta e Sassuolo – i rossoneri hanno imposto la legge del più forte anche nella stracittadina di Milano, vindendo il pirmo derby stagionale.

A Via Aldo Rossi però, non ci si ferma al presente. Guardare al futuro è diventato ormai il mantra comclamato del club meneghino. Basti pensare che nelle ultime 48 ore del mercato estivo sono arrivati Thiaw, classe 2001, Dest, classe 2000, e Aster Vranckx, addirittura un 2002. Precedentemente, con una trattativa estenunate a dir poco, era arrivato a Milanello anche un certo Charles de Ketelaere, che ha già mostrato sprazzi del suo incredibile talento. La nuova stellina rossonera però, quella che potrebbe infoltire la schiera dei giovani gioielli rossoneri, potrebbe arrivare dalla capolista solitaria del campionato.

Hojlund incanta, Maldini prenota il gioiello

In gol nel match del lunedì pomeriggio all’U-Power Stadium di Monza, Rasmus Hojlund è uno dei giovani terribili della rinnovata Atalanta di Gian Piero Gasperini, che si gode il primato solitario in classifica. Nelle due apparizioni in campionato con la maglia nerazzurra, il danese classe 2003 ha mostrato un piede e una gamba a dir poco invidaibili. L’adattamento alla Serie A pare procedere nel migliore dei modi: Paolo Maldini ha già drizzato le antenne.



Il direttore dell’area tecnica dei rossoneri starebbe monitorando da vicino la crescita del giovanissimo scandinavo, chiamato ora a confermarsi nelle prossime uscite della Dea. Escludendo un possibile trasferimento nel mercato di gennaio, il Milan punterebbe all’assalto nel prossimo luglio. Quando ancora il prezzo dell’attaccante potrebbe non essere schizzato a cifre poco sostenibili per le casse di Gerry Cardinale.