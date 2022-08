Non solo Skriniar, ecco l’altro big nerazzurro nel mirino dal PSG

Il PSG, accantonato momentaneamente il sogno Skriniar, guarda in casa nerazzurra anche per un altro giocatore: il punto

È stata una delle telenovele di mercato dell’estate, quella legata al possibile addio di Milan Skriniar in direzione PSG. In una sorta di ‘sliding doors’ rivisitato, lo slovacco è alfine rimasto in nerazzurro, dopo esser andato più volte vicino alla cessione. Sia all’epoca del possibile ingaggio da parte dell’Inter di Gleison Bremer, sia successivamente, quando il club parigino ha alzato l’offerta. Incontrando però la ferma resistenza di Steven Zhang. Quello che poteva essere non è stato, e ora la dirigenza transalpina si trova a fare i conti con una nuova trattativa da imbastire.

Sia in vista di un possibile assalto last minute, sia soprattutto, in questo caso, con un occhio al futuro prossimo, il PSG non ha però smesso di insidiare la Beneamata. C’è un altro giocatore infatti, anch’egli in scadenza nel 2023 come Skriniar, che fa gola a Luis Campos. La telenovela potrebbe solo cambiare attori, ma avrebbe come registi sempre Inter e PSG.

Il PSG vira su De Vrij: pericolo addio a ‘zero’ per Marotta

Stefan De Vrij è un altro profilo su cui si sono sprecate le voci di mercato. Sin dai tempi in cui era ancora rappresentato dal poi scomparso Mino Raiola, l’olandese è stato continuamente accostato a diversi club di Premier. Sia per una partenza anticipata rispetto alla scadenza del contratto, sia come affare a ‘zero’, una sorta di specialità della casa dell’olandese, già arrivato gratis all’Inter dalla Lazio nel 2018.

In casa PSG non si esclude una sorta di offerta last minute per il giocatore oranje, considerando che, a differenza di Skriniar che sta trattando il rinnovo, sull’olandese non si parla ancora di prolungamento post giugno 2023. I transalpini potrebbero dunque alternativamente scegliere due strade: o pressare l’Inter giocando sul fatto che poi perderebbe il difensore a ‘zero’ dal 1 febbraio, oppure aspettare proprio il nuovo anno per trattare direttamente col giocatore soffiandolo ai nerazzurri gratis. Entrambi gli scenari preoccupano non poco Marotta e soci…