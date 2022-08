Ancora un tentativo per Skriniar: l’Inter fissa il prezzo stellare

Il centrale slovacco è ancora un obiettivo dei ‘Blues’ che preferirebbero Fofana, intanto l’Inter fissa il prezzo per un ultimo assalto

Settimane di trattative hanno condotto il difensore centrale Milan Skriniar ad allontanarsi pian piano dalla causa nerazzurra, per avvicinarsi ad un bivio cruciale. Da un lato il Chelsea di Tuchel, dall’altro il PSG delle super stelle del calcio mondiale.

Ad aver funto da collante con i ‘Blues’ londinesi sono stati gli ottimi rapporti tra le due dirigenze, incastrate nei meccanismi di mercato che hanno condotto al trasferimento in prestito di Lukaku e quello definitivo di Casadei. Eppure il calciatore sembrava decisamente più vicino a vestire la maglia parigina. Finché, da un momento all’altro, la situazione è stata stravolta per esigenze tattiche vicine a Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino avrebbe infatti necessitato di un suo sostituto pressoché impossibile da trovare in un mare scarno di profili simili, con una situazione difensiva abbastanza precaria.

A pochi giorni dal termine della sessione estiva di mercato, il presidente Zhang ha infine deciso di togliere Skriniar dal mercato con una comunicazione diretta ai procuratori del calciatore. Questo, tuttavia, non sembra aver allontanato l’ombra di una cessione last minute verso l’Inghilterra.

Calciomercato, l’Inter alza l’asticella sul cartellino di Skriniar

Sebbene il Chelsea abbia in cima alla propria lista di obiettivi il giovane centrale francese Fofana di proprietà del Leicester City, l’alternativa resta pur sempre Skriniar. Ma l’Inter lancia un avvertimento: serviranno ben più dei 70 milioni richiesti in precedenza per poter anche solo pensare di intavolare una trattativa. Una mossa di autotutela da parte della dirigenza, per non spogliare l’organico di uno dei suoi elementi più rappresentativi degli ultimi anni.