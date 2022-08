Milik sta arrivando a Torino: le visite mediche e tutti i dettagli

La Juventus ha chiuso il colpo per l’attacco: Arek Milik è atteso in giornata a Torino per sostenere le visite mediche

Niente Depay dunque per la Juventus. La dirigenza ha puntato su un profilo più da numero nove che un attaccante a tutto tondo come l’olandese. Una trattativa relativamente veloce che riporta il centravanti polacco ex Napoli di nuovo in Serie A. Il suo ruolo designato sarà quello di far rifiatare Vlahovic, un vero e proprio lusso per Allegri che si ritroverà in panchina un attaccante di assoluto livello.

Ora Milik si sta muovendo in direzione Caselle, con le visite mediche programmate già per la giornata di oggi. Resterà da valutare la tenuta fisica del giocatore che, com’è noto, arriva da stagioni complicate a causa di gravi infortuni subiti. Chiedere al Napoli per conferma. La speranza della Juventus è quella che, gestito con sapienza, possa diventare un’arma importante sia a partita in corso che nelle partite su carta più abbordabili.

Milik-Juve, tutto fatto: cifre e dettagli dell’operazione

Le cifre che hanno portato a Milik sono parte integrante della scelta della Juventus. Le richieste di Depay sono state considerate eccessive, mentre l’attaccante polacco, seppure non svincolato, rientra nei nuovi parametri autoimposti dalla dirigenza bianconera.

Per lui è pronto un quadriennale da 3,5 milioni netti a stagione. Tra Juventus o Olympique Marsiglia l’accordo è sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ai francesi arriveranno subito 2 milioni, mentre il riscatto è fissato a 8, per un’operazione complessiva che si aggira intorno ai 10 milioni.