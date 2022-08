Colpo dalla Francia, l’ombra di Galliani e Braida sull’affare rossonero

L’affare che dovrebbe portare il centrocampista al Milan è in una fase di stallo: possibile inserimento di Monza e Cremonese

La scoppiettante sessione estiva di scambi volge ormai al termine, ma sono proprio questi i giorni in cui, tradizionalmente, parecchi club mettono a segno dei colpi last minute in grado di cambiare le sorti della propria squadra. Da Milik ad Acerbi passando per Belotti, le grandi lavorano per puntellare le loro rose. Anche il Milan non fa eccezione.

Retrocesso in Serie B col blasonato Bordeaux – che tra l’altro ha rischiato di sparire dal calcio professionistico francese – Jean Onana è uno dei pezzi pregiato dei Girondini. Nelle ultime settimane il pressing di Maldini sull’entourage del calciatore si è fatto insistente ma l’affare, che sembrava vicino alla fumata bianca, è tutt’altro che concluso, come ha dichiarato lo stesso agente del calciatore, Igor Campedelli, nella giornata di mercoledì.

“Jean è un predestinato. Con il Milan non è fatta, tutto può succedere. Il campionato italiano lo affascina, conosce tutto. Lui e Adli sono amici, si sentono spesso. Se c’è ottimismo? Le società devono trovare un accordo, noi intanto aspettiamo“.

Onana, irrompono Monza e Cremonese

Il Monza, già protagonista di un mercato scoppiettante sin dalle sue battute iniziali, e la Cremonese, che sta per chiudere per Felix-Gyan dalla Roma per circa 8 milioni di euro, sono interessate al camerunese del Bordeaux. Due vecchi amici del Milan –Galliani, Ad del Monza, e Ariedo Braida, consigliere strategico dei grigiorossi -hanno iniziato a chiedere informazioni per il posssente centrocampista.

Il valore dei mercato dell’africano è pari a 5 milioni di euro, sebbene già il Bordeaux abbia fatto capire di volere qualcosa di più. Il calciatore ha già manifestato la sua volontà di approdare in Serie A, ma a sorpresa la sua destinazione potrebbe essere quella di un club neopromosso, non il Milan del suo grande amico, nonchè ex compagno di squadra, Yacine Adli…