Inter-PSG, decisione presa: ecco il futuro di Skriniar

Conclusa la trattativa tra il club nerazzurro e la corazzata francese, ora la dirigenza deve badare a rinforzare il reparto arretrato

Milan Skriniar è diventato uno dei capisaldi dell’Inter già sotto la guida di Conte, ma è con Inzaghi che ha raggiunto una maturità assoluta sotto il profilo tattico e di leadership del reparto arretrato. Le chance di allontanamento dall’ambiente nerazzurro sono state altissime per settimane ed hanno alimentato paure e tensioni, fino a questo momento.

Ora i giochi di mercato, quegli estenuanti tira e molla con il Paris Saint-Germain, sono terminati: la dirigenza nerazzurra ha preso una decisione definitiva che lo legherebbe a tempo indeterminato all’Inter. Ad aver fatto la voce grossa sarebbe stato lo stesso presidente Steven Zhang verso i rappresentati del roccioso centrale slovacco, al termine della sessione d’allenamento giornaliera tenuta in quel di Appiano.

Calciomercato, Skriniar via dal mercato: obiettivo rinnovo con l’Inter

Come se non bastasse, Marotta ed il resto dei funzionari incaricati alle operazioni di mercato sarebbero già al lavoro per chiudere il fantomatico prolungamento di contratto. Da un lato per assicurarsi che il suo cartellino non scivoli via dalle mani a parametro zero nel giugno 2023, dall’altro per far fede alle volontà del calciatore di non separarsi (ancora) dalla causa nerazzurra. Respiro di sollievo dunque per la tifoseria e lo stesso tecnico piacentino, il quale ha adesso bisogno soltanto di un’ultima pedina per completare il reparto arretrato.