Ten Hag lo ha mollato, Allegri ci prova: clamoroso scambio col big

Dopo il naufragio dell’affare Rabiot-Manchester United, la Juve riprova ad inserire il francese in uno scambio clamoroso

La Juve non si rassegna. Incassato amaramente il ‘no’ del Manchester United al trasferimento di Adrien Rabiot, la dirigenza bianconera vuole comunque, a tutti i costi, arrivare al giocatore per il quale sarebbe stato portato l’assalto subito dopo l’addio del ‘Duca’. La strategia non è certo nuova, ma tentar non nuoce.

Il sogno Leandro Paredes resta lì, più o meno vicino ad essere realizzato. Non potendo, allo stato attuale, contare sui proventi della cessione del francese per presentarsi col cash davanti a Luis Campos, la Juve si gioca la carta ‘romantica’. Il ritorno a casa del centrocampista potrebbe sbloccare l’arrivo dell’ex Roma alla Continassa.

Idea scambio Rabiot-Paredes, la Juve non demorde

Adrien Rabiot è salito alla ribalta del calcio che conta proprio tra le fila del PSG, club col quale poi non riuscì a trovare l’accordo per il rinnovo contrattuale, liberandosi a ‘zero’ proprio per accasarsi alla Juve. La volontà di ‘francesizzare’ il più possibile la squadra potrebbe spingere il Ds Campos ad accettare il clamoroso ritorno a casa del ‘Duca’. Che gradirebbe la destinazione.

La Juve spera così di proporre uno scambio fondamentalmente alla pari – salvo limare qualche piccolo dettaglio – col club transalpino per il giocatore argentino. Individuato da Allegri come pedina importante in attesa del ritorno di Paul Pogba.