Inzaghi prepara gli assetti: “Fuori Mkhitaryan, c’è un recupero”

In un’intervista interna il tecnico nerazzurro apre al primo match casalingo della stagione contro lo Spezia, una buona notizia in difesa

Dopo appena una settimana dalla vittoria nel match d’apertura del campionato di Serie A contro il Lecce, l’Inter s’appresta ad affrontare lo Spezia nella prima uscita casalinga in un ‘San Siro’ gremito di gente. Attesi infatti almeno in settantamila.

Una gioia per gli occhi ed una spinta non indifferente per il mister Simone Inzaghi che ha così commentato in un’intervista interna rilasciata da poco sui canali web del club nerazzurro: “Sarà emozionante. Abbiamo un rapporto speciale con i nostri tifosi, si è sentito tutto il loro calore e supporto persino nei match amichevoli giocati nel corso di questa estate”.

Quindi subito testa all’avversaria: “Sarà una partita complicata perché arriva una squadra in salute, reduce da una duplice vittoria in Coppa Italia e in Serie A. Gotti è un tecnico preparato che dona un’impronta riconoscibile alla sua squadra. Noi abbiamo dimostrato di avere un reparto offensivo ricco, con i subentranti che fanno la differenza. Questo ci servirà in un campionato molto combattuto, dove tutti giocano per vincere”, incalza il tecnico.

Rientra D’Ambrosio in difesa, l’Inter ancora a caccia di un centrale

“Dopo la trasferta abbiamo lavorato bene, cercando di limare i dettagli. Non avremo a disposizione Mkhitaryan ma siamo certi di aver recuperato D’Ambrosio“, afferma Inzaghi. Una buona notizia per l’intero ambiente nerazzurro, già di per sé limitato dalle poche opzioni a disposizione nel reparto difensivo a poco più di dieci giorni dalla chiusura dei giochi di mercato. L’Inter è infatti ancora alla ricerca del sostituto ideale di Ranocchia, oggi calciatore del Monza: tra i tanti spazio sul taccuino degli osservati ad Akanji, Acerbi e il giovane Chalobah di proprietà Chelsea.