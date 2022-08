Campos e Klopp inguaiano il Milan: ‘follia’ per Leao

Un intreccio di mercato tra Liverpool e PSG potrebbe giocare contro gli interessi del Milan: c’è il pericolo di un’offerta folle per Leao

Forse a causa del titubante avvio in campionato – i Reds hanno raccolto solo due punti nelle prime due gare, non disputate certo con delle big della Premier – Jurgen Klopp sta cercando nel mercato la strada alla risoluzione dei suoi problemi. Già l’infortunio di Oxlade-Chamberlain aveva messo in allerta il tecnico, il quale poi ha rotto con Naby Keita, ormai destinato all’addio. Altre sorprese, però, potrebbero essere dietro l’angolo.

Dopo aver salutato, nel corso dell’estate, Sadio Manè – passato al Bayern Monaco – l’allenatore ha abbracciato il multimilionario acquisto di Darwin Núñez. Che ha macchiato il suo ottimo avvio di stagione con l’ingenua espulsione rimediata contro il Crystal Palace. I movimenti sul fronte offensivo però, potrebbero non essere finiti qui. Con la situazione Firmino sempre in divenire – il brasiliano è sempre sul punto di cambare aria – una nuova indiscrezione scuote l’ambiente dei Reds. Mohamed Salah è stato messo nel mirino dal PSG.

Salah al PSG, il Milan trema: Klopp a tutta su Leao

Considerando che anche le voci su un possibile addio della stella egiziana – che ha il contratto in scadenza a giugno del 2025 – non si sono mai placate, il possibile clamoroso affare potrebbe avere delle ripercussioni dirette anche sul Milan. Come? Con il probabilissimo assalto che a quel punto il club britannico porterebbe per Rafael Leao. Che, a differenza di Salah, non ha ancora rinnovato il contratto col suo club.

Col Real Madrid in vigile attesa per eventualmente presentare un’offerta indecente a Maldini solo in caso di rottura nelle trattative di rinnovo del portoghese, se il Liverpool perdesse Salah in questa finestra di mercato, il pericolo sarebbe imminnete. E reale. I Reds non avrebbero alcun problema a soddisfare, anzi a superare, le richieste economiche chel’ex Lille ha posto come condizioni al club rossonero per il prolungamento del matrimonio.