Rabiot-United, intreccio e ritorno: così esulta la Juve

La Juventus è vicina alla cessione di Adrien Rabiot al Manchester United: l’addio del francese regala il via libera al colpaccio

È stata l’estate della Juventus. Il calciomercato estivo dei bianconeri ha regalato sorprese continue, una su tutti il ritorno di Paul Pogba. Il francese, ‘accompagnato’ da innesti di assoluto valore come Di Maria e Bremer, è stato solo lo spartiacque per dei mesi che hanno il sapore della rivoluzione alla Continassa.

In tal senso, l’imminente cessione di Adrien Rabiot può portare ancora un altro grandissimo colpo per la gioia di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese sembra avvicinarsi a piccoli passi all’approdo al Manchester United: il ds Cherubini ha già in pugno il suo erede.

Allegri gongola: Rabiot sblocca due affari

Con Rabiot all’Old Trafford, potrebbero dunque sbloccarsi ben due affari: uno di questi, servirà proprio a rimpiazzare il classe ’95 con un nuovo centrocampista. E gli occhi della ‘Vecchia Signora’ volano ancora in casa PSG e dopo l’approdo a zero di Rabiot tre anni fa, adesso a fare lo stesso percorso potrebbe essere Leandro Paredes. In scadenza nel giugno 2023, l’argentino è da tempo tra gli obiettivi della Juventus.

Valutato intorno ai 20 milioni di euro, la partenza dell’ex romanista faciliterebbe la firma di Fabian Ruiz, ormai vicinissimo a lasciare il Napoli. Un triangolo all’orizzonte che andrebbe a far gioire la Juventus, che si libererebbe di Rabiot (e del suo pesante ingaggio da 7 milioni di euro) dando spazio al ritorno din Paredes in Serie A.

Nell’ultima stagione il centrocampista del PSG, tra campionato e coppe, ha collezionato 22 presenze con 1 rete e 2 assist vincenti.