Pogba, è l’ora della verità: il verdetto sull’infortunio

Il mondo Juventus è in ansia per le condizioni di Paul Pogba, a causa dell’infortunio del francese al menisco laterale: arriva il verdetto

È arrivato il responso su Paul Pogba. Il centrocampista francese era volato questa mattina a Lione per un consulto medico, in merito all’infortunio al menisco laterale rimediato in allenamento qualche giorno fa.

La scelta per il recupero dal problema fisica, alla fine, è ricaduta sulla terapia conservativa. Il classe ’93, dunque, non si sottoporrà ad alcun intervento chirurgico, come riferisce ‘Sky Sport’. Sempre secondo il noto emittente satellitare, i tempi di recupero sono stimati in circa 5 settimane.

Fisioterapia, palestra e piscina durante le prime settimane, dopodiché l’ex Manchester United tornerà a lavorare sul campo. Mister Massimiliano Allegri, a meno di complicazioni, potrà riaverlo a disposizione intorno a metà settembre, col calciatore che quindi mantiene anche un posto per i Mondiali in Qatar.