Roma, sprint sul Milan per il difensore: doppia contropartita

La Roma tenta il colpo last minute in difesa e scavalca il Milan: doppia contropartita sul piatto

La Roma non ha ancora chiuso il proprio mercato in entrata, nonostante gli arrivi di giocatori del calibro di Dybala, Matic, Wijnaldum e Celic.

Adesso l’obiettivo concreto dei giallorossi è Andrea Belotti per l’attacco, come vice Abraham ma anche come possibile partner dell’attaccante inglese. Sta diventando una corsa contro il tempo, quella per arrivare al ‘Gallo’ e Tiago Pinto sta lavorando assiduamente per sfoltire la rosa e liberare un posto per l’ex capitano del Torino. Kluivert è in uscita e vuole il Fulham ma anche Shomurodov è in partenza. La Roma sta valutando anche la cessione di Felix Afena-Gyan che piace alla Salernitana ma soprattutto alla Cremonese che starebbe tentando un prestito con riscatto a 5-6 milioni di euro. Intanto in casa Roma spunta un nome nuovo anche per la difesa.

La Roma inserisce Tripi e Volpato per Kiwior

Il nuovo obiettivo della Roma per la difesa è Jakub Kiwior, centrale polacco classe 2000 dello Spezia. Difensore di qualità e forte fisicamente che andrebbe a completare il pacchetto difensivo a disposizione di Mourinho. Anche il Milan ha messo gli occhi su di lui ma i giallorossi potrebbero avere la meglio inserendo delle contropartite allettanti come Tripi e Volpato. Kiwior ha una valutazione di circa 10 milioni di euro.