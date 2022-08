Allegri e Mourinho ci provano: affare da 50 milioni

I tecnici di Juve e Roma provano l’assalto al difensore della big: fissato a 50 milioni il prezzo per l’acquisto

Già protagoniste, in passato, di alcuni affari reciproci – e di altri nel presente, leggi Nicolò Zaniolo, non ancora concretizzatisi, Juventus e Roma incrociano ovviamente le loro strade anche su obiettivo comuni di mercato. Soprattutto in questa fase calda, quando mancano appena 14 giorni alla chiusura delle contrattazioni.

Entrambi i club hanno intenzione di mettere a segno qualche altro colpo per essere più competitivi possibili in vista di una stagione lunga e difficile. I bianconeri stanno concentrando i loro sforzi sul centrocampo (Paredes) e l’attacco (Depay), mentre i giallorossi inseguono ancora il Gallo Belotti e vorrebbero regalare un’altra pedina a Mourinho nel reaprto difensivo. Proprio qui, in difesa – settore di campo molto caro ai due tecnici se consideriamo la ‘comune’ impostazione tattica – si starebbero scontrando le idee di mercato dei due Dg.

Juve e Roma sulle tracce di Gabriel: l’Arsenal fa muro

Uno dei difensori più ambìti sul mercato internazionale è certamente Gabriel Magalhães, il 24enne difensore dell’Arsenal. Già seguito in passato dal Napoli, il centrale è considerato dal tecnico Arteta una pedina insostituibile.

Le rinnovate ambizioni deli Gunners cozzano con le ipotetiche richieste di sconto che le due società italiane vorrebbero chiedere sul prezzo di partenza della valutazione. Che risponde al valore di 50 milioni. A queste condizioni, che sembrano immutabili, biancineri e giallorossi si tireranno in fretta fuori dalla corsa al gioiello…