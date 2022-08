Allegri ha deciso, il gioiello se ne va: incredibile ritorno a ‘casa’

La permanenza di Rabiot, che potrebbe causare anche la rinuncia a Paredes, obbliga il tecnico bianconero a delle scelte scomode

Cambia tutto in casa Juventus. Proprio quando sembrava fatta per Rabiot al Manchester United – con conseguente grande fiducia nel concludere il successivo arrivo di Paredes alla Continassa – mamma Veronique ha detto ‘no’. Non si trova l’accordo economico tra i Red Devils e la mamma-agente del ‘Duca’ che quindi, a meno di clamorosi ribaltoni, dovrebbe restare a Torino.

A centrocampo quuindi i bianconeri potrebbero restare così come sono, se parliamo di ipotetici nuovi arrivi che ora si fanno via via più difficili. Quello che sta cambiando è il destino di due giovani gioielli del centrocampo bianconero, ambìti da diversi club di A e di B per un prestito secco. Meglio, per le casse bianconere, se oneroso.

Allegri cambia tutto: Fagioli verso la Cremonese

Nelle ultime settimane Fabio Miretti – riferisce La Gazzetta dello Sport – avrebbe conquistato la fiducia del tecnico, intenzionato a mantenere in rosa il talento. Non essendoci spazio però per tutti – ed essendo lo stesso Rabiot, per quanto esubero tecnico – più pronto dei giovanissimi per mettere in campo minuti – sarà con tutta probabilità Nicolò Fagioli a lasciare il club bianconero. Quello che rende incredibile la partenza è la destinazione del classe 2001.

Secondo quanto riportato da ‘La Rosea’ infatti, il centrocampista ex Cremonese potrebbe tornare proprio….in grigiorosso. Pur essendo cambiata la guida tecnica del club – Pecchia non c’è più, sostiutito da Alvini – la società lombarda non avrebbe mai smesso di pensare a Fagioli come cavallo di ritorno. L’operazione sarebbe la medesima portata avanti con successo la scorsa estate, quando il nativo di Piacenza arrivò a Cremona per fare poi le fortune della squadra grigiorossa.