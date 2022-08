La Juve ci prova: Rabiot pedina di scambio per il bomber

La Juventus ci prova per il bomber ex Serie A e propone Rabiot come pedina di scambio

La Juventus continua a lavorare intensamente sul mercato e al momento è la squadra italiana più attiva. Per quanto riguarda le entrate i bianconeri aspettano Memphis Depay e Leandro Paredes ma per quest’ultimo la trattativa sembra essersi complicata.

L’ago della bilancia per il trasferimento di Paredes a Torino è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese sembrava ormai ad un passo dal Manchester United ma la trattativa si è momentaneamente bloccata e senza la sua uscita, i bianconeri non possono accogliere il centrocampista argentino del Paris Saint-Germain. Ecco perché la ‘Vecchia Signora’ starebbe valutando di proporre Rabiot all’Olympique Marsiglia.

Juventus, proposto Rabiot al Marsiglia per Milik

La Juventus vuole dare la priorità a Depay e Paredes ma si tiene in serbo un piano B che consisterebbe nel proporre Adrien Rabiot all’Olympique Marsiglia in cambio dell’ex attaccante del Napoli, Arkadiusz Milik. L’ostacolo principale riguarderebbe l’ingaggio di Rabiot che percepisce circa 7 milioni di euro più bonus. Uno stipendio troppo elevato per il club francese.