Juve, ecco il nuovo bomber: accordo e doppia chiusura

La Juventus sta per accogliere il nuovo attaccante: accordo vicino e fumata bianca in arrivo anche se manca un dettaglio

La Juventus sta per accogliere un altro nuovo acquisto: dopo una lunga trattativa i bianconeri hanno raggiunto l’accordo con Memphis Depay.

L’attaccante olandese dovrebbe presto diventare un nuovo calciatore della Juventus. Come riportato da ‘Actu Foot’, l’accordo col calciatore è stato raggiunto, manca, però, quello definitivo col Barcellona. I due club stanno ancora discutendo sulle cifre, in quanto la Juventus vorrebbe il giocatore a titolo gratuito ma il club blaugrana vorrebbe un indennizzo o bonus in base al rendimento del calciatore.

Juventus, manca l’accordo col Barça per Depay

Anche il Barcellona, però, ha tutto l’interesse che Memphis Depay vada via. La sua uscita faciliterebbe la registrazione del nuovo acquisto in difesa, Jules Koundé, arrivato in queste ultime settimane dal Siviglia. La Juventus è ormai ad un passo dal nuovo attaccante ma serve ancora l’intesa totale col Barcellona prima della fumata bianca.